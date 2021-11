Più della metà dei nuovi casi confermati di Covid sono stati segnalati in Europa, secondo un rapporto dell’Organizzazione mondiale della sanità, ed è stata l’unica regione che ha riportato un aumento sia delle nuove infezioni che dei decessi per coronavirus.

Sebbene diversi paesi dell’Europa occidentale abbiano segnalato un aumento dei casi, hanno completamente immunizzato la maggior parte della loro popolazione adulta e hanno registrato un numero relativamente basso di decessi e ricoveri.

Il quadro è nettamente diverso in Oriente, dove le vaccinazioni sono facilmente disponibili, ma molte persone esitano a farsi vaccinare, principalmente a causa della diffusa sfiducia nei confronti delle autorità.

“Il numero globale di casi segnalati e decessi per COVID-19 sta aumentando per la prima volta in due mesi, guidato da un aumento in corso in Europa che supera il calo in altre regioni“, ha affermato il direttore generale dell’OMS Tedros Adhanom Ghebreyesus in un briefing. Giovedi. “È un altro promemoria che ci fa capire che la pandemia di COVID-19 è tutt’altro che finita”.

Dei record che avremmo preferito non battere

L’Europa ha recentemente superato gli Stati Uniti nei casi giornalieri pro capite, con quasi 29 casi ogni 100.000 persone, rispetto ai circa 22 negli Stati Uniti, secondo Our World In Data.

I paesi più colpiti ora sono concentrati nell’Europa orientale e ci sono serie preoccupazioni che un’altra ondata possa mandare in frantumi i loro sistemi sanitari a corto di fondi e personale.

Secondo un database del New York Times, le nazioni baltiche Estonia, Lettonia e Lituania registrano ciascuna una media di oltre 100 nuovi casi giornalieri ogni 100.000 persone.

La Lettonia è diventata il primo membro dell’Unione Europea ad istituire un blocco generale il 21 ottobre e anche l’Estonia ha messo in atto nuove restrizioni. Il tasso di vaccinazione della Lettonia è tra i più bassi dell’UE, con poco meno della metà della sua popolazione completamente vaccinata; il dato in tutto il blocco si aggira intorno al 64%.cov

In Romania, dove solo il 30% dei residenti è completamente immunizzato, la situazione è diventata così grave che questo mese il governo ha chiesto aiuti di emergenza ad altri paesi dell’UE. Il 19 ottobre, mentre gli ospedali stavano esaurendo i posti letto, il Paese ha registrato il più alto numero di morti dall’inizio della pandemia.

E in Polonia, il ministro della salute ha affermato la scorsa settimana che il paese sta affrontando “un’esplosione della pandemia“, dopo aver registrato aumenti settimanali dell‘85% e del 100% nei nuovi casi.