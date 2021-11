Chi ha mai associato alle auto la parola investimento? Forse nessuno, anche perché il mercato di questo settore ci ha sempre abituato che il loro valore si svaluta non appena mettiamo piede, o meglio le ruote, fuori dal concessionario. Al contrario, le cose cambiano e, tenendoci informati, possiamo scoprire che questa idea non è sempre corretta. Infatti, grazie al prezioso lavoro di carVertical, oggi sappiamo quali sono le 10 auto da non vendere assolutamente perché il loro valore è in costante crescita.

Auto: carVertical rivela i 10 modelli che sono un vero e proprio investimento

Stando a una recente indagine realizzata dagli esperti di carVertical, esistono 10 modelli di auto che sono un vero e proprio investimento. Quindi non solo Shiba Inu promette buoni guadagni. Scopriamo insieme cosa carVertical ha dichiarato proprio in merito al mondo delle auto usate il cui valore è in costante crescita:

“Il mercato delle auto usate funziona allo stesso modo. Pertanto, non sorprende che ci siano innumerevoli opportunità nell’acquistarne una a mo’ di investimento. Gli esperti di storie dei veicoli di carVertical hanno analizzato il mercato automobilistico, stilando un elenco di 10 auto che non bisognerebbe vendere, perché il loro valore è destinato a salire in maniera significativa. In aggiunta, hanno utilizzato il database carVertical, che contiene migliaia di rapporti sulla storia delle auto, per controllare alcune statistiche relative a questi modelli“.

L’elenco completo di carVertical

Scopriamo insieme l’elenco completo delle 10 auto individuate dagli esperti di carVertical che non perderanno mai di valore, ma anzi aumenteranno.

Alfa Romeo GTV; Audi V8; BMW 540i; Jaguar XK8; Land Rover Defender Serie I e Serie II; Mercedes-Benz E300, E320 e E420; Saab 9000 CS Aero; Toyota Land Cruiser; Volkswagen Corrado VR6; Volvo 740 Turbo.

Di queste 10 è interessante quanto descritto da carVertical sull’Alfa Romeo GTV:

“Questo motore, poi diventato l’asso nella manica di Alfa Romeo, è uno dei principali motivi che giustificano l’aumento significativo del prezzo dell’Alfa Romeo GTV. Sebbene, come la maggior parte delle auto italiane, il suo valore non stia crescendo allo stesso ritmo delle sue antagoniste tedesche, gli esemplari ben tenuti hanno oggi un prezzo superiore ai 30.000 euro“.

Interessante anche quanto scoperto da carVertical grazie al loro database sull’auto fuoristrada per eccellenza, la Land Rover Defender:

“Il suo design basico e la capacità di superare qualsiasi ostacolo immaginabile hanno fatto guadagnare al Land Rover Defender lo status di fuoristrada indistruttibile. Il valore attuale della Serie I e della Serie II potrebbe sorprendere molti. Basti pensare che oggi, i SUV che hanno visto giorni migliori valgono tra i 10.000 e i 15.000 euro, mentre quelli rimessi a nuovo o con un livello di usura minimo valgono anche più di 30.000 euro“.

In conclusione possiamo dire che questo elenco, stilato da carVertical secondo attenti esami e speciali dettagli per ogni vettura, può rivelarsi particolarmente utile a chi deve acquistare un’auto usata come forma di investimento. Addirittura andando sul sito ufficiale di carVertical si può accedere a diversi dati importanti che vi aiuteranno a effettuare un acquisto corretto e consapevole inserendo solo il numero di targa o VIN.