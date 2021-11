Audi A8, annunciato ufficialmente il restyling: ecco le novità

Non risulta di certo uno dei migliori periodi per i produttori di auto, ma i più potenti sul mercato stanno cercando di fare del loro meglio per continuare a stabilire nuovi record e a suscitare entusiasmo del pubblico.

Audi ad esempio, dando seguito alle anticipazioni che erano arrivate durante le scorse settimane, ha svelato la nuova edizione della sua ammiraglia, ovvero dell’Audi A8. Si tratta dunque di un restyling in piena regola, viste soprattutto le migliorie apportate a livello estetico sia dentro che fuori.

La versione 2022 della nuova A8, presenterà una calandra più ampia per quanto riguarda le dimensioni, la quale sarà provvista di nuovi elementi tridimensionali con finitura cromata per quanto riguarda la griglia. In merito alle prese d’aria laterali ecco un nuovo disegno, con la novità riguardanti i gruppi ottici Led Digital Matrix come optional.

Audi A8 2022: le forme sono ampie ma l’auto è da sogno anche all’interno

Non solo linee estetiche, ma anche tante migliorie all’interno per la nuova Audi A8 2022. L’ammiraglia del colosso tedesco mostra infatti sedili e poggiatesta attivi con tanti sistemi di regolazione e un sistema di infotainment centrale ho due display touchscreen da 10,1″ e da 8,6″.

Sul posteriore dell’auto ecco altri due schermi tablet da 10,1″. In merito all’equipaggiamento, ecco la possibilità di equipaggiare l’auto con tavolini a scomparsa e addirittura con il frigobar. Tanti i sistemi di aiuto alla guida, i cosiddetti ADAS.

Per quanto riguarda le motorizzazioni, ecco tre differenti modelli. Ce ne sono due con tecnologia mild-hybrid rispettivamente turbodiesel 3.0 V6 TDI da 286 CV, benzina 4.0 V8 TFSI da 571 CV, quest’ultimo motore per la S8.

Presente poi anche un’ibrida plug-in 3.0 V6 abbinata al motore elettrico da 136 CV alimentato da una batteria da 17,9 kWh di capacità, per una potenza complessiva di 462 CV .