Su Amazon si trovano spesso stranezze notevoli. Tra le più classiche ci sono foto sbagliate rispetto alla descrizione del prodotto, descrizioni errate rispetto alle foto dell’oggetto in vendita o ancora, i più diffusi errori di prezzo.

Oggi vogliamo parlarvi di una pellicola protettiva per lo schermo dei nostri smartphone, proposta ad un prezzo mai visto prima. Scoriamo insieme maggiori dettagli.

Amazon: ecco la pellicola protettiva più cara del mondo

Si tratta di una pellicola protettiva antiriflesso per Huawei Mate 10 Pro, prodotto non certo nuovo ma ancora in uso visto che si tratta di un ex top di gamma al tempo caratterizzato da ottime qualità. La descrizione è chiara “KAPSOLO 3H – Pellicola protettiva antiriflesso per Huawei Mate 10 Pro”. Nome a parte, che da solo vale un sorriso, le foto che mostrano l’oggetto sono ovviamente sbagliate.

Tutto “normale” se non fosse per il prezzo veramente invitante. La protezione per lo schermo è infatti al minimo storico, ovvero al prezzo più basso ad oggi disponibile: soli 87359,42 euro!. Kapsolo è anche venduta e spedita Amazon e dunque avrete la massima garanzia su reso e rimborso. Il prezzo pieno, se proprio voleste saperlo, sarebbe di 90835,12 euro e dunque un risparmio di oltre 4000 euro non è certo irrisorio e non serve attendere il Black Friday 2021.

Se dunque volete fare un affare e proteggere al meglio il vostro Mate 10 Pro, rappresentato da un iPhone, vi conviene correre sulla piattaforma per aggiudicarvela per primi! Non è la prima volta che su siti del genere viene commesso un errore, almeno ci strappa un sorriso di tanto in tanto!.