WindTre è uno degli operatori che opera nel mercato italiano da ormai svariati anni. Giorno dopo giorno continua a lavorare per poter ampliare la qualità del proprio servizio, oltre a poter offrire diverse tariffe.

WindTre: ecco l’offerta del mese di novembre

Il mese di novembre sembra essere pieno di nuove offerte da parte di tutti gli operatori. Tim, Vodafone e Iliad in prima fila per offrire tariffe super vantaggiose a propri clienti. L’operatore arancione ha però deciso di non restare li a guardare.

WindTre Star+ è infatti la sua risposta alla concorrenza. Con questa promozione, si avranno incluse chiamate illimitate verso fissi e mobili, SMS illimitati e 70 Gb di traffico. Il tutto al prezzo di soli 7,99 € al mese.