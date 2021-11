Novembre sarà un brutto mese per i possessori di alcuni smartphone. Di fatto WhatsApp non sarà più disponibile per questi a partire dal 1° novembre 2021. Scopriamo di quali cellulari stiamo parlando.

WhatsApp: addio a questi smartphone

Il servizio di messaggistica più usato al mondo escluderà dal proprio servizio quegli smartphone ormai obsoleti per poter supportare le novità recentemente introdotte.

WhatsApp non sarà più disponibile per gli smartphone Android con versione 4.0.4 o precedenti. Per quanto riguarda il mondo Apple, saranno esclusi i terminali con iOS 9 o precedenti.