Continua senza sosta il lavoro di miglioramento del team di sviluppatori di WhatsApp, che nelle scorse ore ha dato il via al rilascio di un’altra versione beta di questa popolare applicazione di messaggistica istantanea multi-piattaforma destinata ai dispositivi basati su Android: stiamo parlando della versione 2.21.22.21.

Le novità della versione 2.21.22.21 di WhatsApp Beta per Android

Un paio di anni fa il team di WhatsApp ha introdotto dapprima nelle versioni beta dell’applicazione e poi anche in quelle stabili nella schermata di apertura la scritta “WhatsApp from Facebook”, per mettere in evidenza che si tratta di un’app che fa parte del gruppo di prodotti che fanno capo al colosso dei social network.

Probabilmente in pochi si stupiranno, pertanto, se dopo l’annuncio dei giorni scorsi del cambio di nome da Facebook a Meta anche in WhatsApp sia arrivato il momento di fare posto alla nuova denominazione del colosso statunitense.

Del resto, Will Cathcart su Twitter nei giorni scorsi aveva preannunciato che il nome Facebook sarebbe stato sostituito da Meta all’interno di WhatsApp e gli sviluppatori si sono subito messi all’opera. Inoltre, la scritta “WhatsApp from Facebook” è stata rimossa anche all’interno del menu delle impostazioni.

Con buona probabilità tale modifica sarà presto implementata anche nelle versioni stabili dell’app di messaggistica.

Con questa release viene anche risolto il bug relativo alla possibilità di visualizzare le reazioni, funzionalità disponibile ancora soltanto in beta.

Come scaricare la nuova versione beta dell’app

Se desiderate provare la versione 2.21.22.21 di WhatsApp Beta per i dispositivi basati sul sistema operativo mobile di Google avete la possibilità di farlo attraverso il Google Play Store iscrivendovi al canale di beta testing (potete trovare la pagina dedicata a tale programma seguendo questo link).

Chi non fosse riuscito a iscriversi al programma beta ma volesse provare lo stesso in anteprima questa versione della popolare app di messaggistica istantanea può farlo installando manualmente il relativo file APK, che può essere scaricato da APK Mirror (trovate la pagina ad essa dedicata seguendo questo link).