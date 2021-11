Truffa BNL, Intesa Sanpaolo e Unicredit: conti svuotati e rubati agli utenti

Le più celebre banche italiane riescono fortunatamente per gli utenti a garantire loro sicurezza e privacy in abbondanza. Ovviamente le grandi ingenuità del pubblico possono essere pagate a caro prezzo, soprattutto se commesse quando arrivano determinati messaggi.

Nelle ultime settimane moltissimi utenti del mondo UniCredit avrebbero ricevuto un messaggio molto strano. Questo avrebbe convinto molti di loro che una comunicazione da parte del celebre gruppo bancario avesse appena bloccato il loro conto. Chiaramente si trattava solo di un espediente per derubare tutti dei loro risparmi, magari di una vita.

UniCredit: il messaggio che sta girando nelle chat mette in pericolo gli utenti

Gentile cliente UniCredit,

Con questa email ti informiamo che abbiamo disattivato tutte le operazioni online con la tua carta di credito e le funzioni del tuo conto UniCredit.

Questo ti impedirà di poter effettuare pagamenti online con la tua carta di credito, ricevere o inviare denaro tramite bonifico bancario e tanto ancora.

Per sbloccare il tuo account e la tua carta di credito per i pagamenti online, devi confermare alcune delle tue informazioni come il tuo numero di telefono e il codice di adesione UniCredit.

Per fare ciò, visita la nostra pagina dedicata ai controlli e agli aggiornamenti, cliccando sul LINK seguente.

ACCEDI ALL’AREA SERVIZI DI UNICREDIT