TIM rappresenta in questo momento la soluzione migliore per chi desidera attivare un piano per la streaming tv. La piattaforma TIMvision infatti offre a tutti i clienti una ricca selezione di contenuti, specialmente per quanto concerne il calcio e lo sport, anche grazie alle partnership siglate dal gestore italiano con DAZN e con Mediaset.

TIM, anche Netflix nelle offerte per calcio e sport

Anche nel mese di Novembre, le proposte relative a TIMvision sono molto vantaggiose. Il fiore all’occhiello della proposta di TIM è senza dubbio l’accesso ai servizi di DAZN con la possibilità di guardare la Serie A in esclusiva.

L’offerta base di TIM inoltre continua con l’accesso a tutti i contenuti della piattaforma TIMvision, con serie tv e film sia di produzione italiana che internazionali.

A completare la ricca promozione di TIM nel campo dello streaming c’è poi anche Champions League. Il gestore italiano oltre all’accesso su DAZN assicura a tutti gli abbonati anche una partnership con Mediaset. Gli utenti che decidono di attivare un piano televisivo potranno accedere senza alcun vincono anche ai servizi di Mediaset Infinity+.

Il prezzo previsto per tale offerta è di soli 29,99 euro. Nella nuova promozione, il TIMvision Box sarà offerto senza costi aggiuntivi. Per il mese di Novembre inoltre è confermata anche una sorpresa extra per tutti gli abbonati. TIM, infatti, proprio nel ticket del grande calcio e del grande sport aggiunge in via promozionale anche Netflix. L’accesso alla migliore piattaforma per le serie tv ed i film sarà completamente a costo zero per i nuovi clienti.