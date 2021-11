Questo periodo dell’anno si rivela più vantaggioso che mai per tutti coloro che desiderano attivare un piano con Sky o anche per chi già ha un ticket attivo con la Pay tv satellitare. Complice l’addio forzato alla Serie A ed i diritti del massimo campionato che si sono spostati su DAZN, la piattaforma ha rivisto la sua politica commerciale.

Sky, i nuovi listini smart da non perdere per vecchi e nuovi clienti

Ancora oggi, i tecnici di Sky sono intimoriti da una possibile e molteplice fuga di abbonati verso DAZN o anche verso i nuovi servizi streaming all inclusive garantiti da TIM. Per gli abbonati, quindi, Sky ha previsto una serie di vantaggiose occasioni attraverso costi da ribasso davvero inediti.

Le principali novità di casa Sky si possono riassumere attraverso il nuovo listino Smart. Tutti i pacchetti della pay tv prevedono ora vantaggiosi sconti. Si inizia, in questa rapida carrellata, con il pacchetto Calcio, il cui prezzo in assenza della Serie A è di soli 5 euro al mese.

Un vantaggio importante è garantito anche a coloro che sceglieranno il pacchetto Sport. In questo caso il prezzo per chi desidera assistere alle prossime tre edizioni della Champions League oltre che altri competizioni quali tennis, NBA, motori, sarà di soli 16,90 euro.

I listini smart hanno modificato anche i prezzi per il ticket intrattenimento base, con nuova tariffa pari a 14,90 euro e per il Cinema con il revisionato costo di 10,90 euro al mese. Questi listini sono previsti per nuovi e vecchi abbonati. Inoltre anche il decoder Sky Q sarà disponibile a canone zero.