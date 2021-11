Nel fine settimana si è verificata un’interruzione di Roblox che ha preoccupato alcuni fan più accaniti. Il gioco online è tornato online ovunque. Il team dietro non ha condiviso una spiegazione approfondita, ma è stato abbastanza generoso da condividere gli aggiornamenti.

I problemi sono iniziati il 28 ottobre. Gli sviluppatori di Roblox hanno riconosciuto che c’erano problemi nell’esecuzione di Roblox. Le scuse sono state date mentre stavano cercando di fare progressi sull’interruzione. Un paio di giorni dopo, la squadra ha affermato di aver già identificato la causa, il quale era un problema interno.

Roblox: un bug ha interrotto le comunicazioni

Ora, Roblox è tornato online ovunque. La squadra sta ancora lavorando per garantire che tutto torni alla normalità ma un aggiornamento ufficiale è stato condiviso sul sito Web di Roblox. David Baszucki, fondatore e CEO, ha affermato che ‘l’infrastruttura è stata sopraffatta’ ed ha causato ato un bug nelle ‘comunicazioni del servizio di backend’.

Il recupero ha richiesto un po’ di tempo e più del previsto a causa della ‘difficoltà nel diagnosticare il bug effettivo’. Il team ha avuto difficoltà a identificare la causa principale, ma una volta individuata, è diventato più facile risolverla. Ciò che il team ha fatto è stato riconfigurare, ottimizzare le prestazioni e ridimensionare parte del carico.

A causa dell’interruzione, Roblox implementerà presto una nuova politica con l’obiettivo di rendere la comunità dei creator economicamente completa. Il CEO di Roblox ha anche assicurato ai consumatori che i dati dei giocatori non sono stati compromessi o persi. Ora, tutti possono ritornare a giocare senza problemi dopo l’ultimo aggiornamento e non dovrebbero esserci altre interruzioni, almeno per il momento.