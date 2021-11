Microsoft prevede di rendere un po’ più divertente il suo strumento di collaborazione online sempre più popolare e il software di videoconferenza riportando ancora una volta Clippy in Microsoft Teams.

In un nuovo post sul suo portale di feedback, un portavoce dell’azienda ha rivelato che Clippy tornerà in Teams grazie ad un pacchetto di adesivi retrò. Un team di dipendenti Microsoft ha creato un pacchetto di adesivi simile per Clippy più di due anni fa. Tuttavia, a quel tempo, il gigante del software ha rapidamente chiuso il progetto con The Verge che ha riferito che l’azienda non era contenta che Clippy fosse riemerso in Teams.

Microsoft Teams continua ad aggiornarsi regolarmente

Clippy è apparso per la prima volta come assistente virtuale nel software per ufficio di Microsoft con il rilascio di Office 97. Mentre Clippy è stato creato per aiutare gli utenti a navigare nell’interfaccia utente di Office e fornire suggerimenti per aiutarli a migliorare la qualità della loro scrittura, ma alcune volte esso risultava essere fastidioso. Per questo motivo, Microsoft decise di rimuovere del tutto Clippy in Office 2007 per Windows e Office 2008 per Mac.

Ora sembra che il ritiro di Clippy sia giunto al termine poiché Microsoft sta pianificando di rilasciare un nuovo pacchetto di adesivi retrò con l’iconico personaggio di Office. Gli utenti di Teams saranno presto in grado di rispondere ai propri colleghi nella chat di Teams utilizzando una varietà di adesivi con Clippy in una serie di situazioni in ufficio. Ad esempio, ci sono adesivi che mostrano Clippy con una tazza di caffè, che lavora su un laptop e coperto di bende dopo un incidente d’ufficio.

Se un pacchetto di adesivi Clippy non è abbastanza per la tua nostalgia, puoi anche scaricare uno sfondo di Teams con il personaggio iconico in Windows 11.