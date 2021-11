Intesa Sanpaolo, UniCredit e Postepay: truffe da milioni di euro e conti svuotati

Ci sono più ragioni per stare attenti ogni giorno quando si utilizza lo smartphone. Il tutto in maggior misura se sul proprio dispositivo mobile ci sono i conti correnti.

L’obiettivo dei truffatori è quello di far credere con alcuni messaggi che tale comunicazione stia provenendo dalla banca di appartenenza. Lo sanno bene soprattutto gli utenti di Intesa Sanpaolo che ancora una volta avrebbero trovato una truffa sul loro cammino. Si tratta di un nuovo messaggio molto pericoloso che starebbe insinuando tanti dubbi nella testa delle persone. In basso trovate il testo completo, in modo da riuscirlo ad individuare qualora vi dovesse arrivare.

Truffa su Intesa Sanpaolo: ecco il messaggio che mette in pericolo gli utenti ogni giorno

Gentile Cliente,

Siamo spiacenti di informarvi che abbiamo deciso di sospendere le vostre operazioni sul nostro sito e sulla vostra carta poichè avete ignorato la precedente richiesta di conferma della vostra identità e di attivazione dei servizi DSP2 che è ormai la norma europea.

Per poter riutilizzare la sua carta si prega di confermare le informazioni rilasciate sul nostro sito al momento della sua registrazione.

La procedura può essere completata cliccando sul link sottostante, che la porterà sul nostro sito nella sezione dedicata alle verifiche.

L’aggiornamento di un giorno obbligatorio.

Ti ringraziamo in anticipo per il tempo che ci dedicherai.

Per iniziare:

CLICCA QUI

Le ricordiamo che finché la verifica non viene effettuata, lei non sarà in grado di :