Il nuovo mese di novembre 2021 si è aperto con diverse ricche novità per gli amanti dei videogame. In particolare, per tutti gli abbonati al servizio Games With Gold su Xbox sono finalmente disponibili nuovi giochi interamente gratis. Scopriamo insieme di quali si tratta.

Games With Gold su Xbox: ecco i nuovi titoli offerti in regalo per il mese di novembre 2021

Games With Gold è il servizio in abbonamento su Xbox che permette a tutti gli abbonati di usufruire ogni mese di ben due titoli online completamente gratis. Per il mese di novembre 2021 erano già stati svelati in anteprima i nomi dei videogiochi in questione, ma ora sono finalmente disponibili e scaricabili (il primo sarà disponibile dal 1 al 30 novembre, il secondo dal 16 novembre al 15 dicembre). Nello specifico, ci sono due titoli dedicati alle console Xbox One, Xbox Series X e S E due ulteriori titoli compatibili anche anche Xbox 360.

I primi due titoli sono rispettivamente Moving Out e Kingdom Two Crowns. Il primo è un gioco multiplayer simulatore di traslochi. Assieme alla propria squadra, sarà infatti possibile sposare i mobili per le case della cittadina di Packmore. Il secondo è invece un gioco a scorrimento orizzontale nel quale si vestiranno i panni di un monarca nella creazione del suo regno.

Per quanto riguarda la precedente piattaforma Xbox 360, sono poi disponibili anche in questo caso due videogiochi. Il primo è Rocket Knight, mentre il secondo è Lego Batman 2 DC Super Heroes (il primo sarà disponibile dal 1 al 15 novembre e il secondo dal 16 al 30 novembre).