Euronics affretta i tempi e si lancia all’inseguimento dell’ormai imminente Black Friday, con una campagna promozionale che ha davvero dell’incredibile, al suo interno gli utenti possono trovare un incredibile quantitativo di sconti molto speciali e di prezzi veramente bassissimi.

Il risparmio è alla portata di tutti, infatti è possibile recarsi in un qualsiasi negozio sul territorio nazionale, approfittando della medesima serie di offerte molto speciali, con piccolissime differenze di socio in socio, se proprio. Gli acquisti sono tutti legati a prodotti che presentano la solita garanzia legale della durata di 24 mesi, la quale prevede la riparazione di difetti di fabbrica, ma non di danni accidentali causati dagli utenti.

Euronics: queste offerte sono da capogiro

Il risparmio da Euronics è dietro l’angolo per tutti gli utenti che vogliono acquistare sia i top di gamma, che i modelli decisamente più economici. Partendo dalla fascia più alta, ad esempio, possiamo scovare ottime occasioni come Galaxy S21+ a 745 euro, passando per Galaxy S21 a 699 euro, oppure l’incredibile Galaxy S21 Ultra 5G, attualmente disponibile all’acquisto con un prezzo finale di 1275 euro.

Coloro che invece vorranno godere ugualmente di ottime prestazioni, ma senza spendere cifre eccessive, ecco arrivare Oppo Find X3 Neo, un prodotto dall’ottimo rapporto qualità/prezzo, disponibile nel periodo corrente a 599 euro.

Non mancano anche soluzioni decisamente più economiche, per questo motivo si consiglia di aprire il prima possibile il sito ufficiale di Euronics, in modo da poter godere e conoscere da vicino ogni singola offerta.