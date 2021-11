Esselunga ha recentemente attivato una campagna promozionale davvero da far impazzire, tutti gli utenti si ritrovano a poter mettere le mani su un prodotto Apple, ad un prezzo decisamente ridotto rispetto al listino a cui tutti si è solitamente abituati.

Il risparmio è notevole, ricordando comunque che gli acquisti possono essere completati recandosi personalmente in un qualsiasi negozio sul territorio nazionale, sottolineando anche le scorte estremamente limitate; sebbene la campagna sia in scadenza il 3 novembre 2021, i quantitativi disponibili nel punto vendita potrebbero essere già terminati.

Esselunga: il nuovo volantino è incredibile

Lo sconto attorno a cui ruota interamente il volantino Esselunga è applicato sull’Apple iPhone XR, uno smartphone che da tempo è presente sul mercato nazionale, ed ha indubbiamente attirato l’attenzione dei tantissimi consumatori che vorrebbero entrare nell’ecosistema dell’azienda di Cupertino, senza spendere troppo. Il suo prezzo attuale, per la versione con 64GB di memoria interna, e di conseguenza alla norma svalutazione temporale, corrisponde a 399 euro.

La scheda tecnica lo descrive come un prodotto dalla qualità decisamente elevata, infatti parliamo di un terminale con display da 6,1 pollici di diagonale (super retina HD), affiancato da un processore hexa-core A12 Bionic, una fotocamera posteriore da 12 megapixel, lo sblocco con il viso e l’impronta digitale, per finire con 3GB di RAM. La specifica meno interessante fra tutte riguarda forse la batteria, un componente che non va oltre i 2942mAh, troppo pochi per garantire prestazioni adeguate.