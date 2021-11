Sappiamo che la versione 2.0 e Happy Home Paradise saranno rispettivamente l’ultimo grande aggiornamento gratuito e DLC di Animal Crossing New Horizons, e Nintendo lo ha recentemente riconfermato spiegando anche il motivo. Animal Crossing: New Horizons è un videogioco di simulazione di vita sviluppato e pubblicato da Nintendo per Nintendo Switch, uscito in tutto il mondo il 20 marzo 2020. È il quinto titolo della serie principale di Animal Crossing.

Animal Crossing New Horizons: le parole del portavoce di Nintendo

In un comunicato rilasciato ad IGN la casa di Kyoto ha parlato del perché abbia deciso di fermare la produzione di nuovi contenuti per il life simulator che lo scorso anno è stato un incredibile successo.

“L’aggiornamento gratuito in arrivo il 5 novembre sarà l’ultimo grande update che introdurrà contenuti. Ci auguriamo che i giocatori continuino a godersi la loro vita sull’isola”, ha detto un portavoce di Nintendo. “Animal Crossing: New Horizons – Happy Home Paradise introduce una nuova esperienza di gioco in cui il giocatore si unisce al team di Paradise Planning e aiuta a far diventare realtà la casa resort dei loro clienti.”

“Si tratta di un importante aggiornamento di Animal Crossing: New Horizons, e offre un’esperienza di gioco distintiva e diversa. Pertanto, ha avuto senso renderlo primo e unico DLC a pagamento del gioco”.

Ricordiamo che Happy Home Paradise e il nuovo update di Animal Crossing: New Horizons usciranno il 5 novembre solo su Nintendo Switch. Il DLC, inoltre, sarà incluso nel Pacchetto Aggiuntivo di Nintendo Switch Online.