L’operatore virtuale attivo su rete Vodafone, 1Mobile, ha recentemente deciso di aggiornare alcune delle offerte tariffarie dedicate a tutti i nuovi e già clienti, in particolare aumentando i Giga inclusi ogni mese e in alcuni casi abbassando il costo di attivazione.

Le offerte in questione sono la 1Mobile Special XPlus, 1Mobile Power XPlus e la precedente 1Mobile Start Plus New, adesso denominata 1Mobile Start 2 Plus. Scopriamo insieme tutti i dettagli.

1Mobile aumenta i Giga di alcune sue offerte

Dopo la variazione appena menzionata, l’offerta 1Mobile Special XPlus si presenta con minuti illimitati verso tutti i numeri fissi e mobili nazionali, 50 SMS verso tutti i numeri nazionali e 70 Giga di traffico dati che diventano 100 Giga dal terzo mese, il tutto a 8,99 euro al mese. Rispetto a prima, sono presenti 10 Giga in più iniziali e un totale di 25 Giga in più a partire dal terzo mese.

Passando a 1Mobile Power XPlus, adesso è previsto un bundle mensile di minuti illimitati verso tutti i numeri fissi e mobili nazionali, 40 SMS verso tutti i numeri nazionali e 35 Giga di traffico dati che diventano 50 Giga dal terzo mese, il tutto a 6,99 euro al mese. Rispetto a prima, dunque, vengono messi a disposizione 5 Giga in più iniziali, ma un totale di 10 Giga in più a partire dal terzo mese.

Con la nuova offerta 1Mobile Start 2 Plus, ogni mese sono inclusi minuti illimitati verso tutti i numeri fissi e mobili nazionali, 30 SMS verso tutti i numeri nazionali e 10 Giga di traffico dati che diventato 20 Giga dal terzo mese, il tutto a 4,99 euro al mese. Rispetto a prima sono previsti 12 Giga aggiuntivi allo stesso prezzo. Visitate il sito ufficiale dell’operatore per maggiori dettagli.