L’iniziativa proposta da WindTre prevede la possibilità di acquistare un nuovo dispositivo tra quelli inclusi nell’offerta, beneficiando di una comoda soluzione per il pagamento.

L’iniziativa “Operazione Smartphone Inclusa” proposta dal colosso della telefonia è sicuramente da non perdere. Se sei uno dei fortunati clienti dell’azienda a rientrare nel target, potrai accedere ad una strepitosa offerta che vale la pena considerare.

Per essere idonei all’attivazione della promo è necessario essere cliente WindTre per un periodo non inferiore a 180 giorni. Quindi l’aspetto di lealtà e legame del marchio è decisamente importante, la seconda valutazione invece riguarda la disponibilità dei dispositivi. Questi infatti vengono messi a disposizione secondo un elenco preciso, ma fino ad esaurimento scorte.

Ecco come avere uno smartphone

Per aderire all’offerta, valida fino al 22 novembre, basta recarsi in negozio e soddisfare i requisiti sopra elencati. L’acquisto dello smartphone avverrà infatti a rata zero, grazie alla possibilità di scontare per intero il pagamento attraverso risparmi mirati sull’offerta telefonica del nostro profilo. Al momento della sottoscrizione del contratto, che dovrebbe durare 24 mesi, sarà necessario versare un canone solo uno che varia a seconda del modello scelto oltre all’esborso iniziale del costo di attivazione della formula, pari a 4.99 euro.

Vediamo quindi di seguito l’elenco completo dei dispositivi inclusi in questa nuova offerta:

Oppo A16;

Oppo A54 5G;

Samsung Galaxy A03s;

Samsung Galaxy A12 128GB;

Xiaomi Redmi 10 128GB;

Xiaomi Redmi 10 64GB;

ZTE Lama A51;

TCL 20 SE;

TCL 20R 5G;

Ricordiamo inoltre che si potra’ in ogni caso recedere dal servizio telefonico fornito da WindTre, l’unico aspetto vincolante resterebbe quello del pagamento dello smartphone, che sarà possibile continuare a pagare saldando il valore delle rate residue, oppure liquidandole in un’unica soluzione.