L’operatore Vodafone Italia ha deciso di semplificare alcune sue offerte tariffarie ad alcuni già suoi clienti selezionati a partire dal prossimo 20 Novembre 2021.

Stiamo parlando di rimodulazioni tariffarie che possono comportare in alcuni casi aumenti, in altri casi diminuzioni e in altri casi nessuna variazione di prezzo. Scopriamo insieme tutti i dettagli.

Vodafone: nuove rimodulazioni su Infinito Black Edition

Vodafone Italia ha deciso di trasformare principalmente le offerte tariffarie di alcuni clienti privati ricaricabili impattati, attualmente ad un numero ridotto di clienti in Vodafone Infinito Black Special Edition a 11,99 euro al mese. Infinito Black Special Edition prevede un pacchetto di minuti illimitati di traffico voce verso tutti i numeri nazionali, SMS illimitati verso tutti e Giga illimitati alla massima velocità disponibile fino alla tecnologia 4G, 4.5G e 5G.

Per questa offerta ad personam, da questo mese ci sono dei nuovi prezzi mensili personalizzati, che partono adesso da un minimo di 20 euro al mese fino a un massimo di 39 euro al mese. Per esempio alcuni clienti con un’offerta Shake Remix a 9 euro al mese hanno ricevuto comunicazione di trasformazione della loro offerta in Infinito Black Special Edition a 11,99 euro al mese con un aumento di 2,99 euro al mese, invece alcuni clienti con un’offerta Shake it Easy a 14,99 euro al mese hanno ricevuto comunicazione di trasformazione della loro offerta in Infinito Black Special Edition a 11,99 euro al mese con una diminuzione di 3 euro al mese. Ci sono anche casi di aumenti e diminuzioni di prezzo differenti.

L’operatore sta attualmente inviando alcuni SMS per avvisare i clienti colpiti, eccone un esempio: “Per noi sei speciale e te lo vogliamo dimostrare con un regalo esclusivo! A partire dal prossimo rinnovo la tua offerta si arricchisce. Avrai Giga, minuti e SMS illimitati e dal primo rinnovo successivo al 20/11 pagherai 3 Euro in meno rispetto alla tua offerta attuale“.