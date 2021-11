Il settore delle auto elettriche ed ecosostenibili è ormai in costante crescita e per questo motivo molti noti produttori hanno deciso di investirci. Tra questi, vi sono anche noti marchi del settore mobile, come ad esempio Huawei e Xiaomi, la quale presenterà nel corso del 2024 il suo primo veicolo elettrico. Tuttavia, stando a quanto è emerso in queste ore, sembra che anche il produttore cinese Realme abbia intenzione di presentare tutta una serie di prodotti elettrici tra i quali, per l’appunto, auto e scooter elettrici.

Il noto produttore Realme alla conquista dell’ecosostenibilità con l’arrivo di nuove auto e scooter elettrici

Fin da subito Realme si è fatto conoscere in tutto il mondo grazie ai suoi prodotti tecnologici caratterizzati da un elevato rapporto tra qualità e prezzo. Ricordiamo ad esempio i suoi smartphone di fascia medio-alta come Realme GT Neo 2, i quali vengono considerati fin da subito dei veri e propri best buy.

La forte espansione del noto marchio cinese sembra però che si sposterà in futuro anche verso un altro settore, ovvero quello della mobilità ecosostenibile. Come già accennato, infatti, nel corso delle ultime ore è emerso che Realme ha intenzione di presentare in futuro una serie di veicoli e mezzi totalmente elettrici, tra i quali auto e scooter. Oltre a questo, sembra che l’azienda stupirà presentando anche altre tipologie di prodotti, come ad esempio droni, biciclette e auto con guida totalmente autonoma.

Ovviamente queste sono le primissime informazioni e per il momento non ci sono ulteriori dettagli, soprattutto tecnici.