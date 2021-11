L’operatore virtuale PosteMobile ha recentemente deciso di prorogare la propria offerta denominata Creami Relax fino al prossimo 13 novembre 2021, annullando quindi la scadenza annunciata precedentemente.

Inoltre, fino alla stessa data è stata prorogata anche la gamma PostePay Connect, che permette di ottenere una carta prepagata PostePay Evolution insieme a una SIM PosteMobile. Ricordiamoci cosa propone l’offerta.

PosteMobile Creami Relax prorogata fino al 13 novembre 2021

Con l’offerta Creami Relax 20 si ottengono ogni mese minuti illimitati verso tutti i numeri fissi e mobili nazionali, SMS illimitati verso tutti i numeri nazionali e 10 Giga di traffico internet mobile, il tutto al costo di 8 euro al mese dal primo al terzo rinnovo. Successivamente il costo mensile va a decrescere, diventando pari a 7 euro al mese dal quarto al sesto rinnovo e 6 euro al mese dal settimo rinnovo in poi.

A partire dal 13° mese inoltre, è previsto anche un aumento del bundle internet, che diventa di 20 GB al mese. A tal proposito, per coloro che preferiscono ottenere 20 Giga fin da subito, come già detto è stata prorogata Creami Relax 20 Special. A differenza dell’offerta base, la variante Special prevede un pagamento una tantum per 6 mesi. Nel dettaglio, il costo iniziale dell’offerta è pari a 36 euro una tantum, ma a partire dalla settima mensilità viene richiesto un addebito mensile di 6 euro al mese.

La promozione Creami Relax 100 comprende invece minuti illimitati verso tutti i numeri fissi e mobili nazionali, SMS illimitati verso tutti i numeri nazionali e 80 Giga di traffico internet mobile al prezzo di 10 euro al mese dal primo al terzo rinnovo. In seguito, per i tre rinnovi successivi il costo diventa pari a 9 euro mensili, mentre a partire dal settimo rinnovo bisogna sostenere un prezzo di 8 euro al mese. A partire dalla 13° mensilità è previsto anche un aumento del bundle dati, che nel dettaglio diventa pari a 100 Giga mensili. Visitate il sito ufficiale dell’operatore per maggiori dettagli.