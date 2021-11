Durante il Lucca Comics & Games, in occasione del panel dedicato a The Witcher, i fan sono stati sorpresi dal lancio del trailer della seconda stagione della serie che arriverà su Netflix. Vediamo di seguito video, foto e dettagli.

Netflix: The Witcher 2 arriva il 17 dicembre

Oltre al trailer, il colosso dello streaming ha rilasciato anche le prime immagini della seconda stagione di The Witcher. Inoltre, ha anche annunciato la data d’uscita. La nuova stagione sarà disponibile sulla piattaforma dal 18 dicembre 2021.

Qui di seguito un piccolo riassunto della nuova stagione, quindi sconsigliamo la lettura a chi non vuole nessuna informazione prima di averla vista:

“Convinto di aver perso Yennefer per sempre durante la battaglia di Sodden, Geralt di Rivia porta la principessa Cirilla nel posto più sicuro che conosce: Kaer Morhen, la fortezza della sua infanzia. Mentre re, elfi, umani e demoni del Continente lottano per la supremazia al di fuori delle mura, Geralt deve proteggere la giovane principessa da un pericolo ancora più grande: il misterioso potere che è in lei”