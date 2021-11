Le offerte racchiuse all’interno dell’ultimo volantino Mediaworld riescono davvero a far sentire la propria voce nel mondo della rivendita di elettronica, portando con sé prezzi decisamente più convenienti del previsto, e garantendo ugualmente al cliente un risparmio superiore alle aspettative.

La soluzione descritta nell’articolo è da ritenersi attiva indistintamente sia in negozio che tramite il sito ufficiale, in tal modo il risparmio è assicurato, e l’utente potrà decidere di completare l’acquisto anche collegandosi all’e-commerce, ricevendo in cambio la merce presso il proprio domicilio (previo pagamento delle spese di spedizione).

MediaWorld: questi sono gli sconti del momento

Il volantino MediaWorld prima di tutto vuole accontentare l’utente che da tempo stava aspettando l’occasione giusta per mettere le mani sull’ultimo Samsung Galaxy S21+, il top di gamma per antonomasia della serie Galaxy S21 dell’anno corrente; originariamente lanciato ad un prezzo superiore ai 1000 euro, il prodotto è stato fortemente scontato sino a raggiungere la cifra finale di soli 790 euro, per il modello con 256GB di memoria interna.

Continuando a scorrere le pagine della campagna, si possono trovare anche ottime occasioni da meno di 500 euro, quali sono rappresentate da Galaxy A12, oppo A74, Oppo A53s, Xiaomi Redmi 9T, Oppo A94, Oppo A74, Samsung Galaxy A52s o anche il più economico Galaxy A03s. Coloro che vorranno conoscere da vicino la nuova campagna promozionale di MediaWorld, non devono fare altro che collegarsi il prima possibile qui.