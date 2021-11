Il volantino coop e ipercoop è davvero da sogno, al suo interno gli utenti possono trovare un numero sempre crescente di promozioni e di prezzi molto bassi, applicati direttamente sui migliori prodotti attualmente in circolazione.

Il risparmio garantito ai vari consumatori è decisamente importante, grazie anche alla possibilità, solo in alcuni casi, di fruire delle stesse offerte sul sito ufficiale. E’ bene ricordare che è prevista la spedizione gratuita presso il domicilio nel momento in cui si dovessero spendere più di 19 euro, senza vincoli sulla categoria merceologica o sui modelli in generale.

Coop e Ipecoop: le occasioni sono sempre incredibili

Coop e Ipercoop spingono gli utenti a risparmiare ingenti quantitativi di denaro sull’acquisto di nuovi smartphone, perlopiù appartenenti alla fascia intermedia della telefonia mobile, più specificatamente in vendita a meno di 400 euro.

I dispositivi da non perdere assolutamente di vista vanno a toccare soluzioni del calibro di Galaxy A21s, Xiaomi Redmi 9A, Apple iPhone 7, Realme C21, Xiaomi Mi 11 Lite, Apple iPhone SE 2020 e simili, tutti commercializzati con la comoda versione no brand. Tale denominazione significa semplicemente che gli aggiornamenti sono rilasciati direttamente dai produttori degli smartphone, e non da un operatore telefonico, di conseguenza sono decisamente più tempestivi.

In aggiunta, ricordiamo comunque che è prevista anche la garanzia legale della durata di 24 mesi, ovvero ogni difetto di fabbrica prevede una riparazione gratuita da parte dell’azienda, la quale provvederà eventualmente alla sostituzione, in caso di un difetto non riparabile.