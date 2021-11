Il nuovo volantino Comet mette letteralmente le ali agli sconti, garantendo al consumatore che vuole acquistare la tecnologia, un risparmio che va ben oltre le più rosee aspettative, promettendo prezzi sempre più bassi ed economici.

Coloro che si avvicineranno alla corrente campagna, devono comunque sapere che è prevista la spedizione gratuita per ogni ordine effettuato sul sito ufficiale, il cui valore supera i 49 euro, in questo modo gli acquisti possono essere tranquillamente completati anche dal divano di casa, senza doversi minimamente preoccupare di tutto il resto. I prodotti sono distribuiti con garanzia di 24 mesi, e prevedono comunque la versione no brand, nel caso si tratti di telefonia mobile.

Comet: quante occasioni da non perdere

Comet non si ferma più e prosegue sull’ottima strada intrapresa in passato, proponendo al pubblico italiano una campagna che la vede scontare innumerevoli smartphone in vendita a poco meno di 500 euro, i quali comunque garantiscono ottime prestazioni generali.

Il volantino non disdegna infatti un ottimo rapporto qualità/prezzo, promettendo l’acquisto di Xiaomi Mi 11i, pagandolo soli 499 euro, per scendere poi verso i più economici Realme GT Master Edition, Oppo A74, Oppo Find X3 Lite e Xiaomi redmi 9T.

Tutti gli sconti, come anticipato, possono essere fruiti sia nei negozi che direttamente online sul sito ufficiale; i prodotti sono fortemente scontati e risultano essere acquistabili in versione no brand, con alle spalle la solita garanzia della durata complessiva di 24 mesi. I dettagli sono disponibili sul sito.