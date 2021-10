Oggi 31 ottobre 2021 è la giornata di Halloween e, come anticipato anche qualche giorno fa, in occasione di questa festa l’operatore Vodafone Italia regala ad alcuni clienti un buono Amazon del valore di 10 euro.

Stiamo parlando della promozione che regala un buono Amazon del valore di 10 euro a tutti gli utenti che sottoscriveranno, entro oggi, una delle offerte proposte dall’operatore rosso. Ecco i dettagli.

Vodafone regala un buono Amazon da 10 euro

Oggi è l’ultimo giorno da sfruttare per ottenere il buono Amazon da 10 euro che l’operatore regala solo ed esclusivamente se si sottoscrive un’offerta con la procedura online. Le offerte valide per il riconoscimento del premio sono Infinito, Infinito Black Edition, Red Max, Red Pro, Shake it Fun, Shake it Easy, Vodafone Facile, C’all Global.

Una volta portata a termine l’attivazione, il buono Amazon sarà ottenibile tramite la ricezione di un codice univoco. Entro i 30 giorni successivi all’adesione l’utente riceverà una mail recante le istruzioni per richiedere il codice tramite un apposito modulo online: occorrerà svolgere l’operazione entro oggi, 31 dicembre 2021. In caso contrario, qualora la richiesto di riscatto non sia inoltrata entro questo limite, il cliente perderà il diritto a riscuotere il premio.

Una volta inoltrata la richiesta, il codice del buono Amazon da 10 euro sarà inviato tramite mail al cliente. Il buono sarà riscattabile entro un mese dall’invio da parte di Vodafone: oltre questo termine non risulterà più fruibile. Tra Black Friday e regali di Natale anticipati, comunque, non sarà difficile trovare un’occasione per usarlo.