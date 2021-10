Vodafone: nuove offerte solo per una categoria di utenti, ecco 100 giga

Un colosso per quanto riguarda il mondo della telefonia mobile non può solo concentrarsi sugli utenti da acquisire. Chiaramente l’obiettivo è quello di averne quanti più possibili, con uno scopo ben preciso: non perdere quelli che già fanno parte del gruppo.

Siccome nell’ultimo periodo Vodafone avrebbe perso un gran numero di utenti, l’obiettivo attuale sarebbe quello di recuperarli nel più breve tempo possibile. Nascono quindi i tre offerte molto interessanti, le quali mettono in primo piano il prezzo e i tanti giga disponibili.

Vodafone: con queste tre offerte gli utenti possono rientrare

Vodafone Special 100 Digital Edition

minuti illimitati verso tutti i numeri fissi e mobili nazionali

SMS senza limiti verso tutti i numeri nazionali

100 giga di traffico dati in rete 4G

Happy Black incluso senza alcun costo aggiuntivo

Prezzo mensile di 9,99 euro al mese con credito residuo o Smart Pay

Destinata agli utenti provenienti da Tiscali Mobile, CoopVoce, Iliad, Fastweb e gli altri MVNO.

Vodafone Special Unlimited Edition

minuti illimitati verso tutti i numeri fissi e mobili nazionali

SMS senza limiti verso tutti i numeri nazionali

50 giga di traffico dati in rete 4G

Prezzo mensile di 7 euro al mese con credito residuo o Smart Pay

Offerta destinata a chi proviene da Iliad, Fastweb, PosteMobile, Daily Telecom, Optima, 1Mobile e alcuni Operatori Virtuali.

Vodafone Special Unlimited