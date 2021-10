Il nuovo volantino che Unieuro ha ufficialmente deciso di lanciare sul territorio nazionale, promette al consumatore un risparmio che supera di gran lunga le aspettative, e garantisce l’accesso a prodotti di altissima qualità generale.

Spendere poco con Unieuro potrebbe essere davvero più semplice del previsto, per raggiungere il risultato desiderato basta difatti collegarsi al sito ufficiale e richiedere la spedizione gratuita presso il domicilio (al superamento dei 49 euro di spesa), oppure optare per uno dei tantissimi negozi sparsi nelle varie regioni.

Unieuro: il volantino ha tantissimi sconti speciali

Il volantino Unieuro parte dall’alto, il prodotto appartenente alla fascia alta effettivamente incluso all’interno della campagna promozionale, è il Samsung Galaxy S21+, un modello richiestissimo e desideratissimo dalla community, oggi disponibile ad un prezzo che si avvicina troppo al prezzo di listino del periodo, infatti sono necessari 1129 euro per il suo acquisto.

Coloro che invece sapranno accontentarsi, ma vorranno ugualmente restare nel mondo Samsung, potranno effettivamente affidarsi al Galaxy S20 FE, una validissima alternativa, considerato che parliamo del Galaxy S20 ma con processore Snapdragon, dato il prezzo finale di 399 euro.

In ultimo segnaliamo la presenza di modelli decisamente più economici, sono tutti prodotti in vendita a prezzi inferiori ai 200 euro, e vanno a toccare Oppo A53s, Galaxy A12, Motorola Moto G30, Galaxy A03s e simili. I dettagli del volantino Unieuro possono essere visionati direttamente sul sito ufficiale dell’azienda, per comodità li potete raggiungere aprendo questo link.