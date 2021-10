L’operatore virtuale Spusu ha recentemente deciso di prorogare la propria offerta Spusu 50 fino al prossimo 30 novembre 2021. Vi ricordo che l’operatore in questione vi permette di navigare tramite la rete WindTre fino alla velocità del 4G.

Con la velocità del 4G si intende fino a a 300 Mbps in download e fino a 50 Mbps in upload. Ricordiamoci ora cosa comprende l’offerta appena prorogata.

Spusu ha prorogato fino al 30 novembre 2021 l’offerta Spusu 50

L’offerta denominata Spusu 50 è composta da 2000 minuti verso tutti i numeri mobili e fissi nazionali, 500 SMS verso tutti i numeri nazionali e 50 Giga al costo di 5,98 euro al mese. I nuovi clienti che decidono di sottoscrivere Spusu 50 possono sia attivare un nuovo numero che richiedere la portabilità da un altro operatore, ma in entrambi i casi devono sostenere un prezzo di 9,90 euro per l’acquisto della SIM, con spedizione a domicilio inclusa.

Il costo di attivazione previsto dall’offerta tariffaria risulta invece gratuito, sia per i nuovi che per i già clienti dell’operatore virtuale. Con questa offerta, l’accesso ai servizi VAS a sovrapprezzo risulta disattivato di default, ma il cliente può decidere di rimuovere il blocco tramite il suo profilo. I rinnovi mensili delle offerte Spusu avvengono in automatico su carta di credito o conto corrente, tre giorni prima dell’inizio del primo periodo di fatturazione.

Come già accennato, con tutte le offerte Spusu è possibile richiedere le recenti eSIM. Nel dettaglio, i nuovi clienti devono selezionare la voce “Acquista Adesso” e scegliere tra la SIM fisica e la eSIM, in questo caso mettendo la spunta alla voce “ordina eSIM”. I già clienti Spusu, invece, devono contattare il servizio clienti tramite uno dei canali disponibili, dunque via email a ciao@spusu.it, tramite Whatsapp o telefonicamente. Visitate il sito ufficiale dell’operatori per maggiori dettagli.