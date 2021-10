È certo. Il Samsung Galaxy S21 FE si avvicina al suo lancio ufficiale. I dubbi sulla sua realizzazione e produzione di massa sono stati definitivamente messi a tacere e quella che potrebbe essere la data di lancio ufficiale è stata svelata! A breve avremo, quindi, la possibilità di assistere alla presentazione del dispositivo.

Samsung Galaxy S21 FE: il dispositivo arriverà nei primi giorni di gennaio!

Una prima data di lancio è già trapelata ma adesso le informazioni si fanno più precise ritenendo errata la prima ipotesi e riportando quella che molto probabilmente sarà la data ufficiale. Stando a queste ultime indiscrezioni il Samsung Galaxy S21 FE non sarà lanciato l’11 gennaio ma pochi giorni prima.

Samsung potrebbe rilasciare il suo dispositivo tra il 5 e l’8 gennaio 2022 a Las Vegas. Si sono rivelate inesatte, dunque, le voci secondo le quali il colosso sudcoreano avrebbe rilasciato il suo smartphone entro il 2021. Soltanto nel primo mese del prossimo anno sarà possibile assistere alla presentazione.

Il lancio del dispositivo è stato più volte rimandato per via dei problemi riscontrati dall’azienda nella produzione di massa. La carenza di chip ha indotto Samsung a prendere delle decisioni che hanno avuto come conseguenza l’accantonamento di alcuni progetti, tra questi la realizzazione di un nuovo modello della serie Galaxy Note e il lancio del Galaxy S21 Fan Edition. Samsung si ritrova ancora a dover affrontare gli intoppi che pongono dei limiti alla commercializzazione dei suoi smartphone pieghevoli ma ciò sembra adesso non costituire un freno al debutto del dispositivo economico Galaxy S21.