Per il periodo di Halloween Rabona Mobile ha deciso di offrire nuovamente 10 euro di ricarica gratis a chi effettuerà una ricarica di 20 euro, garantendo così di fatto un 50% di ricarica aggiuntiva gratuita.

Come in tante altre occasioni, l’operatore propone ai propri clienti l’omaggio di 10 euro su ricariche da 20 euro effettuate online attraverso il sito www.rabona.it o www.sipronto.it e da APP Rabona o da APP Sì,Pronto!?! valida con pagamento PayPal o carta di credito. Scopriamo insieme maggiori dettagli.

Rabona Mobile: ecco il regalo per Halloween

La promozione è valida dalle ore 17 di venerdì 29 ottobre 2021 alle ore 10 del prossimo martedì 2 novembre 2021. Il cliente ricarica 20 euro e saranno accreditate 30 euro sulla SIM per un massimo di due ricariche su ogni utenza. Questo significa che se il cliente dell’operatore ricarica due volte nel periodo della promozione, per un ammontare di 20 euro ciascuna volta, riceverà in totale 60 euro, di cui 20 bonus.

La promozione è valida sia per i clienti Rabona Mobile che per i clienti del secondo brand Sì,Pronto!?! della stessa azienda. Anche in questo caso il meccanismo è il medesimo appena descritto per Rabona, se un cliente ricarica due volte, riceverà l’omaggio due volte e così via. Vi ricordo che l’operatore Rabona Mobile è un operatore virtuale (MVNO) che dal 17 Aprile 2019 offre i suoi servizi attraverso la rete Vodafone fino in 4G, con una velocità massima di 60 Mbps in download e 30 Mbps in upload.

Per quanto riguarda il brand secondario Sì, Pronto!?! invece, pur avendo una grafica e un logo differente, la SIM è sempre quella di Rabona Mobile, dato che il contratto viene sottoscritto direttamente con l’operatore principale. Per scoprire tutte le offerte attualmente attivabili non vi resta che visitare il sito ufficiale dell’operatore.