Le offerte del volantino MediaWorld possono davvero spingere gli utenti all’acquisto di un nuovo dispositivo di tecnologia, grazie a prezzi convenienti e sempre più bassi, almeno rispetto ai listini dello stesso periodo. Il risparmio è incredibile, grazie anche all’ampia disponibilità sul territorio.

La campagna promozionale riesce infatti ad essere disponibile in qualsiasi negozio in Italia, come anche direttamente online sul sito ufficiale; in altre parole il cliente potrà sfruttare gli stessi prezzi sia collegandosi all’e-commerce, che recandosi fisicamente nel punto vendita. La spedizione presso il proprio domicilio, è tuttavia da ritenersi a pagamento, indipendentemente dalla cifra raggiunta.

MediaWorld: quante offerte da non perdere

Le offerte del volantino MediaWorld possono davvero far perdere la testa agli utenti che da tempo stavano aspettando l’occasione migliore per riuscire a risparmiare, la campagna integra infatti un ottimo sconto applicato sul Galaxy S21+. Il prodotto in questione viene proposto a soli 790 euro, con 256GB di memoria interna.

Coloro che invece vorranno avvicinarsi a modelli più economici, restando comunque con prestazioni più che interessanti, potranno decidere di acquistare Xiaomi Redmi 9T, Galaxy A52, Galaxy A12, Oppo A15, Oppo A94, Galaxy A03s o Oppo A53s.

Tutti gli sconti sono racchiusi direttamente a questo link, in modo da poter conoscere da vicino la migliore campagna promozionale, avendo la certezza di scoprire ogni singolo prezzo di vendita. Ricordiamo comunque che i prodotti sono commercializzati con garanzia di 24 mesi, la quale dovrà essere esercitata nelle medesime location d’acquisto, e solo per comprovati difetti di fabbrica.