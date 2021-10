Iliad affronta i gestori virtuali con 120 giga, minuti illimitati ed SMS illimitati

Non risulterà mai semplice cambiare gestore, ma durante gli ultimi anni l’unico motivo per cui la situazione è così è da attribuire semplicemente all’imbarazzo della scelta. Sono infatti tantissimi i provider che hanno offerte incredibili, uno dei quali è certamente Iliad.

Sul suo sito ufficiale in questo momento ci sono due soluzioni interessanti sia per quanto riguarda il prezzo che per quanto riguarda i contenuti offerti.

Iliad mette a disposizione del pubblico due offerte che partono da soli 7,99 € al mese

Ancora una volta Iliad mette a disposizione due offerte super, quella da 7,99 e quella da 9,99 € al mese per sempre. La prima permette di avere 80 giga in 4G con tutto senza limiti mentre la seconda 120 giga in 5G con tutto senza limiti.

Per quanto riguarda invece la rete in 5G, si tratta della quinta generazione di reti di telefonia mobile, che migliora le performance in velocità e reattività grazie all’intelligenza di gestione. Il 5G dà alla rete mobile la possibilità di adeguarsi alle esigenze degli utenti e agli utilizzi che questi fanno della connessione rafforzando così l’efficienza economica ed ecologica.

Con il 5G è possibile raggiungere velocità di download fino a 855 Mbps.

I vantaggi del 5G sono sensibili anche dal punto di vista ambientale, trattandosi di una tecnologia eco-efficiente che può garantire un maggior flusso di dati mobili in circolazione con un minore consumo energetico. Il 5G è la prima tecnologia che sfrutta apparecchiature mobili cosiddette eco-progettate green by design, vale a dire che integrano le questioni energetiche già in fase di progettazione.