L’operatore virtuale ho. Mobile ha deciso di sfidare letteralmente il suo rivale Kena Mobile. In particolare, l’operatore ha infatti deciso di proporre in questi giorni l’offerta denominata ho. 7,99 riservata esclusivamente agli utenti provenienti da Kena Mobile e con un quantitativo di traffico dati pari a 70 GB.

ho. Mobile propone l’offerta denominata ho. 7,99 a tutti gli utenti provenienti da Kena Mobile

Sfida aperta tra Kena Mobile e ho. Mobile. Quest’ultimo, come già accennato, ha da poco reso disponibile un’offerta dedicata proprio agli utenti che effettueranno la portabilità dall’operatore virtuale di TIM. L’offerta in questione è denominata ho. 7,99.

Nello specifico, con l’attivazione dell’offerta in questione gli utenti che la attiveranno avranno a disposizione 70 GB di traffico dati per navigare con connettività 4G (con una velocità massima di 30 Mbps in download e in upload), minuti di chiamate senza limiti verso tutti i numeri ed SMS illimitati verso tutti.

Il costo dell’offerta è di 7,99 euro al mese, al quale sarà necessario aggiungere la prima volta 0,99 euro per il costo della scheda SIM. Non è invece previsto il costo di attivazione. Vi ricordiamo che, per attivare l’offerta ho. 7,99, gli utenti dovranno recarsi presso un negozio fisico autorizzato.

Vi ricordiamo però che Kena Mobile, dal canto suo, sta proponendo anch’esso diverse offerte mobile piuttosto interessanti. Tra queste, c’è ad esempio la promo denominata Kena 7,99. Quest’ultima, in particolare, offre agli utenti 100 GB di traffico dati per navigare con connettività 4G (con velocità massima fino a 30 Mbps), minuti di chiamate senza limiti verso tutti ed SMS illimitati verso tutti i numeri.