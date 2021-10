Il volantino esselunga prova a catturare l’attenzione dei vari consumatori che al giorno d’oggi vorrebbero effettivamente acquistare la tecnologia generale, promettendo un risparmio che va ben oltre le più rosee aspettative, anche acquistando veri e propri top di gamma.

Tutte le offerte che andremo a raccontare nell’articolo, lo ricordiamo, sono da ritenersi attive solamente in negozio, ciò sta a significare che per approfittare degli ottimi prezzi bassi sarà necessario recarsi personalmente in un qualsiasi negozio sul territorio nazionale. I clienti che fruiranno delle offerte, potranno anche ricevere la rateizzazione a Tasso Zero, ricordando comunque che le scorte distribuite in negozio sono decisamente limitate.

Esselunga: arrivano i prezzi più bassi

All’interno del volantino Esselunga gli utenti possono pensare di acquistare uno smartphone di casa Apple, ad un prezzo complessivamente conveniente ed accessibile. Il modello in questione è il buon vecchio iPhone XR, un terminale attualmente disponibile a 399 euro, il quale pare comunque ancora essere in grado di garantire discrete prestazioni generali, nonostante sia in commercio da più di un anno.

Scoprendo la scheda tecnica, possiamo notare la presenza di 64GB di memoria interna, di una camera posteriore da 12 megapixel, il chip NFC per i pagamenti mobile, 3GB di RAM, un processore A12 Bionic, il sistema operativo iOS 12, nonché il display Liquid Retina da 6,1 pollici di diagonale. L’unico neo è forse rappresentato dalla batteria, un componente da soli 2942 mAh, troppo poco capiente, se confrontato con quanto il mercato è in grado di offrire.