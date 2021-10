Ci sono tanti operatori che, soprattutto nell’ultimo periodo , stanno avendo dei seri disservizi e dei down di rete che si stanno presentando fin troppo frequentemente. Sia a settembre che ottobre ci sono stati dei problemi per quanto concerne Fastweb, Vodafone, ho. Mobile e Poste Mobile. Tuttavia, esiste un modo che può servire a tantissime persone per riuscire a capire quando il disservizio sta avvenendo. Scopriamo di seguito maggiori dettagli a riguardo.

Down di rete: come rilevare le problematiche che perseguitano tanti operatori

Come detto anche prima, le segnalazioni mettono in evidenza i diversi disservizi e down di rete sia per quanto concerne la telefonia mobile sia per la rete domestica. Tutte le informazioni del caso vengono fornite viene in maniera puntuale da downdetector.it, un portale specializzato solamente sui vari malfunzionamenti che si palesano periodicamente per le varie compagnie.

Le realizzazione di un portale del genere è stata una grande idea perché molto spesso di servizi delle compagnie telefoniche non sono abbastanza efficienti come si pensa. Una situazione simile è capitata a Fastweb dove molti utenti hanno avuto poche risposte su WhatsApp e i bot non fanno bene il loro lavoro. Inoltre, il mese scorso è stato difficile per tutti quelli che hanno questo operatore.

Tuttavia, anche per quanto concerne altri operatori la situazione non è stata delle migliori, anche perché i disservizi si sono presentati anche per Vodafone e quindi di riflesso a Poste Mobile e ho. mobile. Per altri aggiornamenti riguardanti down di rete e disservizi, continuate a seguirci su tecnoandroid.it