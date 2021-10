I nuovi prezzi attivati da Coop e Ipercoop sono assolutamente da battere, all’interno del corrente volantino gli utenti possono fronteggiare una campagna promozionale in grado di promuovere sconti importanti sui migliori dispositivi in commercio.

L’accesso alle suddette soluzioni resta sulla stessa lunghezza d’onda di quanto abbiamo effettivamente visto in passato, ovvero gli acquisti possono essere completati, nella maggior parte dei casi, nei negozi in Italia, con piccoli accenni anche al sito ufficiale. E’ bene sapere, infatti, che la spedizione per un ordine online è sempre gratuita, nel momento in cui si dovessero superare i 19 euro di spesa.

Aprite il nostro canale Telegram, troverete al suo interno i codici sconto Amazon completamente gratis.

Coop e Ipercoop: tantissime sorprese per tuttiù

Spendere poco con Coop e Ipercoop è davvero molto più semplice di quanto avreste mai pensato, grazie alla presenza di numerosi prodotti in vendita a meno di 400 euro, i quali garantiscono comunque buone prestazioni generali.

Per quanto riguarda la sola telefonia mobile, oggi è possibile acquistare Xiaomi Redmi 9A, Samsung Galaxy A21s, Apple iPhone SE 2020, Realme C21, Xiaomi Mi 11 Lite o anche Apple iPhone 7, tutti con una spesa che non supera la cifra indicata poco sopra.

Indipendentemente dal modello selezionato, sottolineiamo comunque che sono in commercio con garanzia di 24 mesi, la quale copre tutti i difetti di fabbrica, e sopratutto in versione sbrandizzata, ciò sta a significare che ogni aggiornamento di sistema viene rilasciato direttamente dal produttore dello smartphone.

La campagna promozionale può essere approfondita direttamente sul sito ufficiale dell’azienda stessa.