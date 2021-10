I prezzi attivati da Bennet nell’ultimo periodo sono assolutamente da primato, gli utenti si scontrano con una campagna promozionale in grado di riservare prodotti dall’altissimo potenziale, senza richiedere un esborso particolarmente elevato a chiunque.

La campagna promozionale ripercorre tutto quanto avevamo già visto in passato, ciò sta a significare che gli acquisti sono effettuabili solamente presso i punti vendita in Italia, non possono essere completato sul sito ufficiale dell’azienda stessa. I prodotti possono comunque essere pagati con rate fisse a Tasso Zero, ma solo previa approvazione e superamento dei 199 euro di spesa.

Scoprite quali sono i migliori codici sconto Amazon, iscrivendovi subito al nostro canale Telegram dedicato.

Bennet: quante offerte veramente speciali

Approfondendo la conoscenza dell’ottimo volantino Bennet, si possono scoprire alcuni dei migliori prodotti in circolazione, sebbene non proprio di ultima generazione. Un esempio è chiaramente l’Apple iPhone 12, un modello lanciato sul mercato lo scorso anno, ed oggi acquistabile con un esborso finale di 669 euro, per quanto riguarda la versione che prevede 128GB di memoria interna.

Sempre all’interno della medesima campagna, si possono scovare altresì interessanti offerte legate a prodotti molto più economici, non mancano infatti Galaxy A12, Xiaomi Redmi Note 8, Redmi 9T, Galaxy A32, Galaxy A52 e Redmi Note 10S.

La campagna promozionale è alla portata di tutti, in quanto attiva in ogni negozio in Italia, ricordando comunque che gli acquisti possono anche essere completati con rateizzazione senza interessi, o meglio definita Tasso Zero, al superamento però dei 199 euro di spesa effettivi.

I dettagli sono raccolti a questo link.