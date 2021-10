Scenari in grande cambiamento in casa WhatsApp. Dopo un Ottobre a dir poco travagliato per la chat di messaggistica istantanea – impossibile dimenticare il bug che ha portato il servizio ad essere inaccessibile per molte ore nei primi giorni del mese – gli sviluppatori vogliono riprendere il loro operato con gli upgrade.

WhatsApp, l’ultima novità per le foto arriva da Instagram

Nel corso di queste settimane, gli aggiornamenti al servizio di messaggistica sono stati costanti. Oltre alla tanto discussa novità per la riproduzione accelerata delle note vocali, WhatsApp ha introdotto un upgrade relativo alla condivisione delle foto.

L’ispirazione di questo aggiornamento arriva direttamente da una piattaforma gemella, ossia Instagram ed il suo Direct, la chat del social network. Come già possibile proprio su Instagram Direct, ora anche gli utenti iscritti a WhatsApp avranno la possibilità di scambiarsi immagini in “una sola visualizzazione”.

Dopo i rumors e le indiscrezioni, quindi, la piattaforma di messaggistica introduce le sue foto a scadenza. Attraverso questa funzione, gli utenti avranno la possibilità di inviare immagini in “una sola visualizzazione”. In pratica, il destinatario dell’immagine una volta ricevuto il file potrà visualizzare questo solo in un’unica occasione. Una volta chiuso, il file sarà automaticamente cancellato sia dalla chat che dalla memoria dello smartphone.

I punti a favore di questo aggiornamento sono due. In primo luogo, gli utenti di WhatsApp avranno la possibilità di rendere le loro conversazioni ancora più istantanee. In secondo luogo, poi, gli iscritti alla piattaforma potranno anche risparmiare un considerevole spazio sulla memoria dello smartphone.