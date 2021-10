whatsapp-ecco-il-segreto-per-inviare-un-messaggio-fantasma

WhatsApp è l’app di messaggistica istantanea del Gruppo Facebook più diffusa al mondo. Anche per questo si presta bene nel realizzare alcuni scherzi davvero divertenti ed esilaranti. Anche il periodo sembra essere in tema e, come si suol dire, la miglior difesa è l’attacco. Allora, cosa ne dite di prendere alla sprovvista qualche vostro contatto? Se vuoi spaventare i tuoi amici e farli impazzire, allora non puoi perderti il segreto su come inviare un messaggio fantasma con WhatsApp. Ecco tutti i dettagli per realizzare questo scherzo al meglio.

WhatsApp: come inviare un messaggio fantasma

Halloween è alle porte e forse qualcuno starà pensando a qualche scherzetto per farvi spaventare. Cosa c’è di meglio se non anticipare qualsiasi burla e realizzare uno scherzo incredibile con WhatsApp facendo impazzire tutti i contatti che lo riceveranno?

Vediamo quindi insieme come realizzare uno o più messaggi invisibili da inviare con WhatsApp. La reazione dei vostri amici sarà davvero inaspettata e vi divertirete un modo. Immaginatevi per un attimo di ricevere un messaggio che sembra avere tanto contenuto, ma che in realtà manca di testo. È quello che vedranno le vittime del vostro scherzo.

In pratica non dovrete far altro che recarvi sul sito web