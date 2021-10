Vodafone, sgarro a TIM: arrivano le offerte fino a 100GB per gli ex clienti

Mentre tutti gli altri gestori pensano alla campagna autunnale, Vodafone ha scelto di lanciare un’altra campagna in contemporanea. L’obiettivo è sempre lo stesso ovvero quello di sfidare le grandi aziende del mondo della telefonia e riprendersi gli utenti.

Per far sì che tutto ciò accada, il gestore ha pensato di riportare in vita tre offerte del passato con prezzi molto più bassi. Proprio per questo nascono tre promozioni mobili che arrivano fino a 100 giga per navigare sul web ogni mese.

Vodafone: queste sono le migliori soluzioni per rientrare a far parte del gestore più forte

Vodafone Special 100 Digital Edition

minuti illimitati verso tutti i numeri fissi e mobili nazionali

SMS senza limiti verso tutti i numeri nazionali

100 giga di traffico dati in rete 4G

Happy Black incluso senza alcun costo aggiuntivo

Prezzo mensile di 9,99 euro al mese con credito residuo o Smart Pay

Destinata agli utenti provenienti da Tiscali Mobile, CoopVoce, Iliad, Fastweb e gli altri MVNO.

Vodafone Special Unlimited Edition

minuti illimitati verso tutti i numeri fissi e mobili nazionali

SMS senza limiti verso tutti i numeri nazionali

50 giga di traffico dati in rete 4G

Prezzo mensile di 7 euro al mese con credito residuo o Smart Pay

Offerta destinata a chi proviene da Iliad, Fastweb, PosteMobile, Daily Telecom, Optima, 1Mobile e alcuni Operatori Virtuali.

Vodafone Special Unlimited