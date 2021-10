Il volantino di Unieuro prova in tutti i modi a convincere gli utenti di avere le carte in regola per garantire un risparmio superiore alle più rosee aspettative per tutti coloro che vorranno approfittare dei prezzi più bassi degli ultimi giorni del mese di Ottobre.

La campagna promozionale resta esattamente sulla stessa lunghezza d’onda delle soluzioni precedenti, ciò sta a significare che gli acquisti possono essere completati sia in negozio che tramite l’e-commerce aziendale, garantendo al consumatore la più ampia possibilità di scelta possibile. Le spedizioni presso il domicilio sono completamente gratuite, nel momento in cui la spesa dovesse superare, anche come somma di più prodotti, il valore standard di 49 euro.

Unieuro: il volantino ha in serbo incredibili sconti

La spesa da Unieuro è ridotta anche nel momento in cui l’utente volesse ad esempio acquistare un top di gamma, ovvero uno smartphone dalle prestazioni incredibili, e dalla recente commercializzazione sul territorio. Il modello coinvolto nel volantino è l’incredibile Samsung Galaxy S21+, un terminale che prevede un costo fisso di 1129 euro, e prestazioni davvero superiori alla media.

Sempre restando in seno alla suddetta azienda, ma spendendo molto meno, è possibile acquistare un ottimo Galaxy S20 FE, un prodotto lanciato sul mercato nel corso del 2020, ed impreziosito dalle medesime caratteristiche tecniche del Galaxy S20, ma con processore Qualcomm Snapdragon. Il suo prezzo finale di vendita corrisponde esattamente a 399 euro.

Non mancano occasioni anche più economiche, non potendole però riassumere interamente nell’articolo, consigliamo di aprire le offerte inserite sul sito.