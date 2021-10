Il volantino Trony era davvero attesissimo dalla community, tutti aspettavano in grazia di poter effettivamente mettere le mani su sconti fissi, i quali promettono riduzioni di prezzo importanti, senza doversi minimamente preoccupare dei modelli selezionati.

Per approfittare della soluzione che andremo a raccontare, è bene ricordare che sarà strettamente necessario recarsi personalmente in un negozio sul territorio, in quanto gli sconti non sono stati attivati online sul sito ufficiale. In parallelo, sottolineiamo che il volantino propone prodotti con garanzia di 24 mesi, la quale deve essere esercitata sempre nella medesima location in cui è stato completato l’acquisto.

Trony: le nuove offerte sono tutte per voi

Il volantino Trony focalizza la propria attenzione sul cosiddetto Sconto IVA, il meccanismo non è inedito o innovativo, già lo avevamo apprezzato in passato, e promette un risparmio importante, senza limitare la possibilità di scelta a specifici prodotti.

Il cliente che ne vorrà approfittare potrà infatti recarsi in negozio, aggiungere al carrello i prodotti maggiormente desiderati, ed in cambio ricevere uno sconto fisso pari al 18,03% del valore finale dello scontrino. Questi viene applicato immediatamente, la riduzione sarà difatti istantanea, non verranno emessi buoni sconto o non sarà necessario tornare una seconda volta in negozio.

Il volantino non prevede una riduzione del 22%, in quanto l’imposta viene applicata originariamente su un valore finale rispetto allo scontrino, di conseguenza quando viene scorporata avrà una incidenza complessivamente inferiore. Maggiori informazioni sono raccolte direttamente sul sito ufficiale.