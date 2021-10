TIM prepara interessanti sorprese per i suoi abbonati anche nel periodo di Halloween. Tutti coloro che desiderano modificare il loro operatore potranno scegliere una tariffa alternativa alla Giga 120 di Iliad. Per garantire ampia concorrenza al provider francese, TIM ha pensato ad un pacchetto di promozioni con consumi da ribasso e con prezzi molto vantaggiosi.

TIM ribalta Iliad: le due offerte low cost di Halloween

Prima iniziativa per i clienti che desiderano modificare il loro attuale gestore è la Gold Pro. Questa ricaricabile, ove disponibile presso i punti commerciali di TIM, assicura a tutti gli abbonati consumi senza limiti per le chiamate e gli SMS. Gli abbonati inoltre avranno a loro disposizione anche 70 Giga per la connessione di rete. Il costo per il rinnovo della promozione sarà di soli 7,99 euro.

Altra offerta estremamente vantaggiosa è poi la Steel Pro. Gli abbonati che decidono di attivare l’iniziativa potranno sempre contare su minuti illimitati verso tutti e SMS da inviare a chiunque e con 50 Giga per la connessione di rete. Previsto in questo caso un costo di rinnovo di 6,99 euro ogni trenta giorni.