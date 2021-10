Finalmente Oppo può vantare di aver inserito un nuovo smartphone al proprio catalogo, stiamo ovviamente parlando di Oppo A54s. Questo dispositivo unisce caratteristiche e design.

Quest’ultimo è stato appunto ideato per soddisfare al meglio le esigenze della quotidianità dalle prestazioni elevate unite a un design elegante e sofisticato. Vediamo insieme le specifiche tecniche ed il prezzo.

Oppo A54s arriva finalmente in Italia

Partiamo subito dalle caratteristiche, lo smartphone dispone di uno schermo da 6,52” Eye Care LCD (720 x 1.600 pixel), frequenza di aggiornamento 60 Hz, frequenza di campionamento del tocco 60 Hz, luminosità 480 nit, protezione in Panda Glass, processore MediaTek Helio G3con GPU 5 PowerVR GE8320 con 4 GB di memoria RAM e 128 GB di memoria espandibile con l’utilizzo di una MicroSD.

Dal lato fotocamere possiede una tripla fotocamera posteriore, rispettivamente da: 50 megapixel la principale, 2 megapixel la profondità e 2 megapixel la macro. La fotocamera frontale è da 8 megapixel. Per quanto riguarda la connettività dispone di una slot per la seconda SIM, Wi-Fi 5 GHz, Bluetooth 5.0 con SBC, AAC, aptX, LDAC, GPS, A-GPS, BeiDou, GLONASS, GALILEO, QZSS, Jack audio da 3,5 mm

Ha una batteria da 5000 mAh con funzione Super Nighttime Standby per consumare solo l’1,32% di energia e il sistema operativo pre installato è Android 11 con ColorOS 11.1. Alcune funzionalità lo rendono l’alleato perfetto per le varie situazioni quotidiane, come la AI Smart Backlighting dello schermo che consente di registrare e automatizzare le abitudini di luminosità, fornendo un’esperienza di retroilluminazione intelligente e soprattutto personalizzata OPPO A54s è disponibile in Italia su Amazon e nei negozi al prezzo di 229,99 euro.