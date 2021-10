I Rulebreakers sono un gruppo di giocatori particolari selezionati da EA Sports e rilasciati in pacchetti FUT 22 con potenziamenti permanenti ai loro attributi di gioco. Ma non è tutto, questi potenziamenti possono aumentare una statistica specifica o ridurne un’altra trasformando questi giocatori in tipi completamente nuovi di stelle che danno più opzioni quando costruisci il tuo team.

La promozione durerà due settimane, con due squadre speciali e altri contenuti correlati che verranno rilasciati in questo intervallo.

Ecco come si schiera la prima squadra Rulerbreakers in FIFA 22 Ultimate Team:

CEN: Erling Haaland – 90 (Borussia Dortmund)

CDM: Casemiro – 90 (Real Madrid)

RB: Trent Alexander-Arnold – 89 (Liverpool)

COC: David Silva – 87 (Real Sociedad)

CEN: Marko Aurnoutovic – 86 (Bologna)

AD: Ousmane Dembele – 86 (FC Barcelona)

DC: Antonio Rudiger – 86 (Chelsea)

LW: Moussa Diaby – 86 (Bayer Leverkusen)

DC: Sebastian Coates – 86 (Sportivo)

CDM: Frank Onyeka – 84 (Brentford)

ST: Renaud Ripart – 83 (Troyes)

Questi oggetti speciali per i giocatori saranno nei pacchetti fino al prossimo venerdì 5 novembre.

Rulebreakers Nkuku Player Pick SBC

La prima SBC a scelta giocatore della nuova stagione è ora disponibile nel gioco! I giocatori possono completarlo e scegliere tra due versioni Rulebreakers del centrocampista del RB Leipsing, Christopher Nkunku. Ognuna delle due 86 carte classificate ha statistiche potenziate diverse e sta a te scegliere quale si adatta meglio alla tua squadra.

Ecco le sfide che devi completare per scegliere uno di questi due oggetti speciali:

Bundesliga

Numero di giocatori della Bundesliga: Min 1

Giocatori in forma: Min 1

Valutazione squadra: minimo 85

Intesa di squadra: Min 60

Numero di giocatori in rosa: 11

Ricompensa: 1 pacchetto giocatore oro raro piccolo

Francia

Numero di giocatori dalla Francia: Min 1

Valutazione squadra: min 87

Intesa di squadra: Min 55

Numero di giocatori in rosa: 11

Ricompensa: 1 pacchetto giocatori Prime Gold

L’SBC costerà circa 160k monete su PS, 167k su Xbox e 177k su PC.

Rulebreakers Antonio

Per la settimana successiva avrai l’opportunità di giocare alcune partite in FIFA 22 e procurarti un Michail Antonio Rulebreakers con valutazione 84. Puoi ottenere l’attaccante giamaicano, che ha recentemente cambiato team nel tuo club completando i prossimi obiettivi di gioco:

Friendly Finery: segna un goal di finezza in 11 partite separate nell’amichevole FUT dal vivo: Red Links (premi: 75+ Rare Rated Player (non scambiabile) e 300 XP)

segna un goal di finezza in 11 partite separate nell’amichevole FUT dal vivo: Red Links (premi: 75+ Rare Rated Player (non scambiabile) e 300 XP) Sulla testa! – Segna tre colpi di testa nell’amichevole FUT live: Red Links (premi: Gold Pack (non scambiabile) e 300 XP);

Passatore fisico: Assist di quattro goal con min. 75 PHY nell’amichevole FUT live: RedLinks (premi: pacchetto due giocatori (non scambiabile) e 300 XP);

Go for Glory – Vinci per min. due gol in quattro partite separate nell’amichevole FUT live: Red Links (premi: pacchetto giocatori Small Electrum (non scambiabile) e 300 XP);

Come puoi vedere, tutti questi obiettivi devono essere completati tramite la modalità Live FUT Friendly: Red Links in FUT 22. I requisiti della squadra per accedere a questa modalità sono i seguenti:

Leghe: min 6;

Paesi/regioni: min. 6;

Chimica di squadra: massimo 40;

Giocatori in prestito: massimo 1;

Questo obiettivo scadrà il 5 novembre.