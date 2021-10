Le nuove offerte racchiuse all’interno del volantino Euronics possono davvero far impazzire tutti gli utenti che da tempo stanno aspettando il momento giusto per riuscire a spendere il meno possibile sull’acquisto di un nuovo prodotto di tecnologia generale.

La campagna promozionale è di per sé molto interessante, in quanto ricchissima di occasioni e di prezzi veramente bassi, sebbene sia importante ricordare che gli acquisti non potranno essere completati dove si vorrà, ma sono obbligatori, almeno per fruire dei suddetti sconti, solamente nei negozi di proprietà del socio Euronics SIEM.

Euronics: quante offerte e che prezzi bassi

Le occasioni del volantino Euronics vanno a toccare smartphone perlopiù legati alla fascia medio-bassa della telefonia mobile, ovvero prodotti che sono commercializzati ad un prezzo che non supera i 300 euro, e che comunque sono in grado di proporre prestazioni in linea con le aspettative.

I modelli attualmente coinvolti nella campagna riguardano Redmi 9T, Oppo A16, Oppo A74, Xiaomi Redmi 9At, Wiko Y62, Wiko Power U10, Realmi 8i e similari. Sono tutti dispositivi commercializzati con la solita garanzia legale della durata di 24 mesi, e che prevedono la possibilità di godere anche della variante no brand, ciò sta a significare che ogni singolo aggiornamento viene rilasciato dal produttore, con maggiore tempestiva rispetto ai vari operatori telefonici.

All’interno del medesimo volantino si possono scorgere anche numerosi altri sconti molto interessanti, per questo motivo consigliamo di aprire quanto prima il sito, raggiungibile a questo link, si scopriranno i vari sconti attivati.