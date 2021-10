I nuovi prezzi applicati da Esselunga appaiono essere decisamente migliori di quanto effettivamente il mercato pare essere attualmente in grado di offrire, la nuova campagna promozionale riserva ai consumatori la possibilità di accedere a prodotti di alta qualità, dietro il pagamento di cifre tutt’altro che elevate.

La spesa, come sempre accade da esselunga, può essere effettuata recandosi solamente presso i vari punti vendita in Italia, non risulta essere disponibile sul sito ufficiale o comunque da altre parti. I prodotti sono commercializzati con la consueta garanzia legale della durata di 24 mesi, ricordando in parallelo che per quanto riguarda la telefonia mobile, la versione è sempre sbrandizzata.

Esselunga: tantissimi sconti per tutti i gusti

All’interno del volantino Esselunga gli utenti possono confrontarsi con uno sconto decisamente interessante, applicato su un prodotto da tempo presente sul mercato, ma non per questo poco richiesto. Il modello in questione è l’ottimo Apple iPhone XR, un terminale appartenente alla fascia intermedia della telefonia mobile, che promette prestazioni adeguate, ad un prezzo di vendita di 399 euro.

La variante in commercio è sbrandizzata, ovvero i suoi aggiornamenti di sistema sono rilasciati dal produttore, quindi più tempestivi; nonostante ciò, le specifiche tecniche appaiono essere all’altezza della situazione, infatti dispone di un buonissimo display OLED da 6,1 pollici, con fotocamera principale da 12 megapixel, 64GB di memoria interna (non espandibili), 3GB di RAM e processore A12 Bionic. I limiti più grandi di molti smartphone Apple sono legati alla batteria, in questo caso rappresentata da un componente da 2942 mAh.