Le nuove offerte lanciate da Coop e Ipercoop possono davvero far risparmiare moltissimo i vari utenti che decidono di avvicinarsi al mondo della rivendita di elettronica, sempre nell’ottica di cercare di risparmiare al massimo, senza mai dover rinunciare alla qualità generale.

La campagna promozionale resta esattamente sulla stessa lunghezza d’onda di quanto abbiamo visto in passato, ciò sta a significare che gli acquisti possono essere sicuramente completati nei punti vendita, ma con rare possibilità di accesso tramite il sito ufficiale delle aziende. In questo modo si potranno fruire gli stessi prezzi dal divano di casa, ricevendo gratuitamente la merce a domicilio, nel momento in cui si dovessero spendere più di 19 euro.

Coop e Ipercoop: offerte e prezzi sempre più bassi

Spendere poco con Coop e Ipercoop è davvero più semplice di quanto avreste pensato, ancora meglio se stavate cercando uno smartphone in vendita a poco meno di 400 euro. Questo è il range in cui si concentrano tutti gli sconti del volantino corrente, i cui prezzi sono alla portata dei vari utenti, e sono applicati sulle varianti no brand.

I modelli da non perdere di vista vanno a toccare i più quotati Apple iPhone SE 2020, Apple iPhone 7, Samsung Galaxy A21s, Realme C21, Xiaomi Redmi 9A, Xiaomi Mi 11 Lite o simili. Naturalmente sempre all’interno del medesimo volantino si possono scovare altri sconti legati a categorie merceologiche completamente differenti, per questo motivo è consigliato collegarsi al sito ufficiale.